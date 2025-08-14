学校法人「森友学園」を巡る決裁文書改ざん問題で、財務省は１３日、自殺した元近畿財務局職員の赤木俊夫さん（当時５４歳）の遺族に関連文書約１万８０００ページを開示した。情報公開請求への対応を巡り「極力新たな文書を開示しないように対応することで与党と調整」と記載されるなど、財務省側が公開に消極的な姿勢を示す文書が複数見つかり、「忖度（そんたく）」と手書きされた箇所もあった。文書は赤木さんの妻、雅子さ