東京大学名誉教授の高橋哲哉さん テクノロジーの進化で、記憶や記録のかたちが変わる中、私たちは、どのようにして記憶のバトンを引き受け、未来につないでいくのか――。「記憶のエチカ」などの著書があり、戦争責任や歴史認識の問題にも詳しい哲学者で東京大学名誉教授の高橋哲哉さん（69）に聞きました。（聞き手・荒ちひろ）人間がじかに体験した生身の記憶は、寿命とともにいずれ無くなります。絵や文字など外部の