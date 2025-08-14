土地を手軽に活用できる方法として人気の駐車場経営ですが、都市部と同じ感覚で地方に導入すると「思ったより収益が出ない」「固定資産税ばかりかかる」といった事態に陥ることがあります。この記事では、地方で駐車場経営が難しいとされる理由について、税金・収益性・需要などの観点から詳しく解説します。 地方で駐車場を始めると固定資産税が軽減されないケースがある 更地の状態で土地を保有していると、住宅