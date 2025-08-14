“幕末のヒーロー”坂本龍馬の勝負メシとは？「新しい・・・新しい日本の夜明けぜよぉー！」拳を握り両手を高々と突き上げながら天に向かって咆哮をあげる総髪の男。この人物こそ、幕末のヒーロー坂本龍馬、その人だった。これはNHK大河ドラマ「龍馬伝」で大政奉還が成し遂げられた直後のシーン。龍馬の活躍で歴史が大きく動いた瞬間だ。このように龍馬は、小説やドラマで“時代の変革者”として描かれてきた。だが本当にそうなの