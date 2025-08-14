元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（31）が13日、自身のインスタグラムを更新。家族でのお出かけを報告した。「先日、家族で川越に遊びに行きました」と家族への埼玉・川越へのお出かけを報告。「雨がふったりやんだりだったけど、とっても楽しくて！」とつづった。「穏やかなひとときでリフレッシュできました」とし、ノースリーブのお出かけショットを公開した。この投稿に、ファンからは「おっ、いい女！！！！」「