福岡管区気象台は14日午前7時31分、福岡県に雷注意報を発表した。福岡県では、同日昼過ぎから夜のはじめ頃まで急な強い雨や落雷に注意を呼びかけた。◇◇福岡管区気象台は14日午前3時32分、防災コメントを発表した。＜防災事項＞14日夕方から夜のはじめ頃にかけて、湿った空気や日射の影響で、局地的に雷を伴った激しい雨が降るおそれがある。雨雲が予想以上に発達した場合