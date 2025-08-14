現地時間８月13日にウディネで開催されたUEFAスーパーカップで、昨季のヨーロッパリーグを制したトッテナムが、チャンピオンズリーグ王者のパリ・サンジェルマンと対戦。残り５分で２−０をリードしていた状況からまさかの敗北を喫した。39分にセットプレーの流れからミッキー・ファン・デ・フェンのゴールで先制したトッテナムは、48分にもクリスティアン・ロメロのヘッド弾で加点。２点をリードしたまま終盤を迎える。しか