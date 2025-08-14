JR九州によると、14日午前5時23分ごろ、鹿児島線二日市〜二日市で踏切事故が発生した。この影響で同線南福岡〜鳥栖で運転を見合わせた。同6時33分に運転を再開した。同7時50分現在、同線や長崎線、佐世保線でダイヤが乱れている。＜運休について＞リレーかもめ1号博多から武雄温泉間運休かささぎ104号肥前鹿島から吉塚間運休 ▶JR九州・運行情報