8月10日に放送されたNHK大河ドラマ「べらぼう」第30話『人まね歌麿』の回想と考察。【前編】の記事では、歌麿（染谷将太）の壮絶な「生みの苦しみ」と、助けることもできず悩む蔦重（横浜流星）を回想しました。大河『べらぼう』過去回シーンが伏線に…凄惨な過去の亡霊に苦しむ歌麿、救えぬ蔦重【前編】自分の“”夢”だった「俺が当代一の絵師にしてやる！」という「時が来た」とひらめいた蔦重は、歌麿を売り出すため、「枕絵」