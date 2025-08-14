「両親の新婚旅行の場所を探しています」市職員が受けた電話 鹿児島県・薩摩半島南部の指宿市（いぶすきし）は、砂むし温泉で知られる観光地だ。人口はおよそ3万6千人、南国の明るい街で、夏になると市役所などの公式ウェアがアロハシャツになる。 指宿市総務課市史編さん室で働く公務員・上川路隆介さん（43）のもとに１本の電話がかかってきたのは、2025年１月のことだった。 「両親が新婚旅行でめぐった場所を探しています。