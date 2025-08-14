東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値147.38高値148.17安値147.09 149.08ハイブレイク 148.63抵抗2 148.00抵抗1 147.55ピボット 146.92支持1 146.47支持2 145.84ローブレイク ユーロドル 終値1.1705高値1.1730安値1.1670 1.1793ハイブレイク 1.1762抵抗2 1.1733抵抗1 1.1702ピボット 1.1673支持1 1.1642支持2 1.1613ローブレイク