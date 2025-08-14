東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値172.50高値173.02安値172.24 173.71ハイブレイク 173.37抵抗2 172.93抵抗1 172.59ピボット 172.15支持1 171.81支持2 171.37ローブレイク ポンド円 終値200.07高値200.28安値199.44 201.26ハイブレイク 200.77抵抗2 200.42抵抗1 199.93ピボット 199.58支持1 199.09支持2 198.74ローブレイク