東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6546高値0.6563安値0.6517 0.6613ハイブレイク 0.6588抵抗2 0.6567抵抗1 0.6542ピボット 0.6521支持1 0.6496支持2 0.6475ローブレイク キーウィドル 終値0.5977高値0.5996安値0.5945 0.6051ハイブレイク 0.6024抵抗2 0.6000抵抗1 0.5973ピボット 0.5949支持1 0.5922支持2 0.5898