©︎西岡壱誠【書影を見る】東大生の勉強法を漫画で紹介する1冊誰もが直面したことがあるであろう「勉強のやる気が出ない」問題。日本の最高学府である東大に合格した学生たちは、この問題にどう向き合っていたのでしょうか。この記事では、『マンガでわかる 東大勉強法』を上梓した西岡壱誠さんに、ついついサボってしまう状況を打破する方法を教えていただきました。東大に合格した学生がやる気を維持していた方法最近