9月3日のドラえもん誕生日と、書籍『ドラえもん短歌』の刊行20周年を記念して、「ドラえもん短歌」を大募集。歌人・枡野浩一が選出する。「ドラえもん短歌」は、５・７・５・７・７のリズムに乗せて、「ドラえもん」の仲間たちやひみつ道具を詠み込んで作る短い詩。応募方法は、小学館「ドラえもんルーム」公式X(＠100nen_doraemon)をフォローのうえ、ドラえもん短歌をハッシュタグ「＃ドラえもん短歌コンテスト2025」とともに投稿