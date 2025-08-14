放映中の『あんぱん』は、戦後80年の年にふさわしい、反戦と平和への祈りをメッセージとして込めたドラマになっている（画像：NHK「あんぱん」公式サイトより引用）【画像5枚】「見るのが辛い」という声もあった『あんぱん』。今田美桜が主役を務める本作の雰囲気はこんな感じ！近年、世の中的な話題になる良作が続いているNHK連続テレビ小説。そんななか、今期放送中の『あんぱん』も人気を博しており、とくに年配層を中心に高い