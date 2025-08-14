１３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４６３．６６ドル高の４万４９２２．２７ドルと続伸した。ベッセント米財務長官がインタビューで、９月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．５０％の利下げをすべきだと主張した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が大幅な利下げに踏み切るとの観測が広がり、株買いを誘った。 ホーム・デポ＜HD＞やユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞、ナイキ＜NKE＞が買