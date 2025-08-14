東京証券取引所は１４日、レジルの株式売買を同日午前８時２０分から午前８時３５分まで停止すると発表した。理由は「公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため」。日本経済新聞電子版は１３日夜、「マンション向け電力販売のレジルが株式の上場を廃止する方針を固めた」と報じた。米投資ファンドのベインキャピタルが近くＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施するという。なお、レジルは１４日、報道に関してコメン