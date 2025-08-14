ブラッド・ピット主演の映画『F1（R）／エフワン』が、日本興収19億円を突破。この大ヒットを記念して、IMAX（R）スクリーンでの再上映が決定した。【写真】イケメンすぎる！映画『F1（R）／エフワン』に登場する本物のドライバーたち『トップガン マーヴェリック』のジョセフ・コシンスキー監督とブラッド・ピットがタッグを組んだ本作は、F1（R）の全面バックアップのもと世界各国の本物のサーキットコースで撮影を行うな