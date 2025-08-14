11人組グローバルボーイズグループ・JO1の白岩瑠姫が主人公の声を担当する、長編アニメーション映画『アズワン／AS ONE』の主題歌「巡星」のミュージックビデオ（MV）が、サプライズ公開された。それに合わせ、デジタル配信が開始された。【写真】試写会では生披露！シックな衣装をまとった白岩瑠姫同楽曲は、白岩がセルフプロデュースし、RUKI名義で書き下ろしたもの。13日に都内で行われた映画の最速上映プレミアイベントの