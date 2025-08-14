中世の武士が始めた切腹とは何だったのか。国際日本文化研究センターのフレデリック・クレインス教授は「単なる処罰や制裁ではなかった。そして興味深いのは、あくまで自発的な行為だったことだ」という――。（第2回）※本稿は、フレデリック・クレインス『戦国武家の死生観』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。「義士切腹之図」（写真＝早稲田大学図書館／高田早苗旧蔵／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■なぜ自らの腹