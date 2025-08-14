乾燥大麻およそ1トンを密輸した罪でベトナム人の女が起訴された。ファム・ゴック・テゥイ被告（51）は5月から6月にかけて、ベトナムから東京港に貨物船のコンテナに積んだ乾燥大麻約1トン、末端価格で52億円相当を密輸した罪で逮捕・起訴された。また、この乾燥大麻を資材置き場に所持していた罪でベトナム人の男2人も起訴されている。厚労省麻薬取締部によると、コンテナには木炭が入った1500箱の段ボールが積まれていて、このう