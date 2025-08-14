連日猛暑が続く東海地方。暑さ対策として年齢や性別を問わず普及しているのが「日傘」です。なかでも、子ども用日傘の売上が例年に比べ伸びています。 日傘は一般的に女性が持っているイメージですが、男女問わず使用したい熱中症対策グッズの1つです。熱中症対策で日傘の利用を環境省が呼びかけるようになり、小学校でも日傘をさして登校することを許可している学校もあります。 愛知県名古屋市で傘を製造・販