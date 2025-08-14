お笑いタレントのあばれる君（38）が13日、自身のSNSで、難関資格「世界遺産検定マイスター」に合格したことを明らかにした。 【写真】激レア!?あばれる君の本名が書かれた通知書 あばれる君はＸで「世界遺産検定マイスター合格しました!!応援してくださった皆様ありがとうございました!!」と、本名の「古張裕起」名の結果通知書とともに報告。インスタでも「嬉しい‼やった‼」と記した。 世界遺