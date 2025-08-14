「勉強を教えてくれるなら、あの芸能人にお願いしたい！」。そんな妄想、誰しも一度はしたことがあるのではないだろうか。インターネットリサーチのNEXER社はこのほど「家庭教師のラスト」と共同で、「子どもの家庭教師をお願いしたい芸能人」についてアンケートを実施。調査結果をランキング形式で公開した。 【写真】ほぼチートキャラ？1位はMC番組多数の59歳 3位はロザン・宇治原史規が12票で