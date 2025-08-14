イギリスメディアは13日、ラミー外相とアメリカのバンス副大統領が無許可で釣りをしたと報じました。最大でおよそ50万円の罰金が科せられる可能性があります。イギリスのラミー外相は先週、休暇で家族とイギリスに滞在していたアメリカのバンス副大統領とイングランド南東部ケント州にある公邸敷地内の池でコイ釣りをしました。イギリスメディアによりますと、イングランドとウェールズでは環境保全のため13歳以上が淡水魚を釣る場