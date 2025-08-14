ウクライナに関する有志連合オンライン首脳会合に出席する石破首相＝13日深夜、首相公邸（内閣広報室提供）石破茂首相は13日深夜、英国とドイツ、フランスが共催したウクライナに関する有志連合オンライン首脳会合に出席した。ロシアによる侵略が続くウクライナでの早期全面停戦が「共通目標だ」と強調。実現に向け、15日に開催予定の米ロ首脳会談でロシアのプーチン大統領が前向きな対応を取るよう強く求めると主張した。日本政