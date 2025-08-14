トルコ・イスタンブールで今年６月に開かれた災害救助犬の技能を競う世界大会で、日本チームが初優勝した。大会に参加した西兵庫ドッグスクール（兵庫県姫路市夢前町）の訓練士ら４人と、災害救助犬１頭が、姫路市の清元秀泰市長に優勝を報告した。「２０２５ＦＣＩ災害救助犬チームワールドチャンピオンシップ」で、世界各国から１１チームが参加し、広域捜索、足跡追求など３部門が行われた。各チームは隊長と訓練士３人、犬