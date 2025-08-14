欧州スーパーカップで初優勝したパリ・サンジェルマンの選手ら＝13日（ロイター＝共同）【ロンドン共同】サッカーの欧州スーパーカップは13日、イタリアのウディネで行われ、昨季の欧州チャンピオンズリーグ（CL）王者のパリ・サンジェルマン（フランス）が欧州リーグ覇者のトットナム（イングランド）と対戦し、2―2からのPK戦を4―3で制して初優勝した。パリSGは0―2とリードされたが、後半40分に李剛仁、同追加タイムにラモ