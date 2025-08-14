「広島０−２阪神」（１３日、マツダスタジアム）波に乗りきれない…。広島の今季１８度目の完封負けは守備のミスが失点に直結する結果となった。これで連勝も２でストップ。平和への祈りを込めた『ピースナイター』で黒星を喫し、新井貴浩監督は「なんとか勝ちたかったですけど、また明後日からの試合につなげていきたい」と前を向いた。エラーが勝敗を分けた。０−０の三回は先頭・高橋のゴロを三塁手・佐々木がファンブル