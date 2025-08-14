全米で大ヒット中のホラー映画『ウェポンズ（原題）』の新作映画が早くも企画されていることがわかった。米、が報じている。 本作は2025年8月8日に米国公開され、オープニング興行収入4,250万ドルのスマッシュヒットを記録。製作費3,800万ドルのところ、早くも世界興収1億ドル超えが見えてきた。 午前2時17分、とあるクラスの生徒全員が闇に消えた。そして、誰ひとり戻ってこなかった──。謎の集団失踪事件をめぐり