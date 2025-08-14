あの「くまのプーさん」が殺人鬼として登場する人気ホラー映画『プー あくまのくまさん』シリーズの第3作『Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 3（原題）』が、2026年初頭にも撮影開始となることがわかった。米が報じている。 『プー あくまのくまさん』シリーズは、A・A・ミルンの児童小説「クマのプーさん」の著作権が2022年に失効したことをいいことに製作され、カルト的な人気を博