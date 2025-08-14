毎日暑いと、栄養バランスも偏りがち…。食欲も落ちてしまいますよね。ゼスプリは、誰もが栄養バランスのとれた食事を「楽しく手軽に」とれる社会を目指し、2024年に「ゼスプリ栄養改革プロジェクト」を発足しました。今回は、栄養改革プロジェクトの取り組みと、学校給食に学ぶ夏を元気に過ごすアイデアレシピをご紹介します。食事バランスの改善に！キウイの栄養価に注目キウイフルーツには、ビタミンC、食物繊維、カリウム、