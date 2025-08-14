ジェイソン・ステイサム主演の最強アクション映画続編『ビーキーパー2』の撮影前準備が進んでいるようだ。新たに監督を務めるティモ・ジャヤントが米にて進捗を語っている。 『ビーキーパー』はアメリカの片田舎で養蜂家（ビーキーパー）として隠遁生活を送るアダム・クレイ（ステイサム）が、恩人である老婦人をフィッシング詐欺で騙した詐欺集団を可及的速やかに殲滅す