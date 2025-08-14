『トップガン マーヴェリック』ジョセフ・コセンスキー監督とブラッド・ピットがタッグを組んだ臨場感たっぷりの映画『F1®／エフワン』が、2025年8月22日～28日の期間限定で、一部劇場にてIMAXスクリーン再上映を果たすことがわかった。 キャストらが数か月の厳しいトレーニングを積み、F1マシンを実際に操縦するなど限界までリアルを追求した本作。その真骨頂がたっぷり味わえるIMAXスクリ&#