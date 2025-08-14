国連でSDGsが採択されてから10年あまりになる。世界は貧困や飢餓、争い、気候変動や環境問題など、これまでになかったような多くの課題に直面している。これらの課題を解決して、よりよい世界を作るための世界共通の目標がSDGs（持続可能な開発目標）である。目標達成の2030年が目の前に迫っている今、改めて私たちが取り組むべきことを考えてみたい。その手掛かりとなる本を紹介しよう。＜宅配ピザの箱はリサイクル「できる？」「