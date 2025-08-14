女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は14日、第99話が放送され、朝ドラ＆ドラマ初出演となった3人組バンド「Mrs.GREENAPPLE」のボーカル・大森元貴（28）が本格的な歌唱シーンに挑戦。アカペラで名曲「見上げてごらん夜の星を」を歌い上げた。約80秒にわたる圧巻のステージを披露。インターネット上で大反響を呼んだ。＜※以下、ネタバレ有＞