同じJLOC卒業生で互いを認め合うライバルが、わずか15秒の間に抜いては抜き返す意地のバトルを展開した。【映像】インを突く→再び抜き返す“超接近”の「15秒」スーパーGT 第4戦決勝を振り返った『笑って学べる!超GTぱーてぃ』（8日放送）では、レース2 GT500クラスのTGR TEAM SARD 関口雄飛（#39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra）とTEAM IMPUL 平峰一貴（#12 TRS IMPUL with SDG Z）の激闘をピックアップ。この富士スピード