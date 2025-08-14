13日のニューヨーク株式市場は、アメリカのFRB（＝連邦準備制度理事会）の9月利下げへの期待感から買いが広がり、ナスダック総合指数は史上最高値を更新しました。アメリカ労働省が12日に発表した7月の消費者物価指数がおおむね予想通りの結果となったことで、マーケットではインフレに対する過度な懸念が後退し、ニューヨーク株式市場では株を買う動きが広がりました。ダウ平均株価は前の日の終値に比べて463ドル値上がりし