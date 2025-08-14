今年の大阪は記録的猛暑。食欲が落ちがちなこの季節、注目したいのがスパイスの力を活かした夏カレー。ホテルニューオータニ大阪の「オールデイダイニング SATSUKI」では、2025年8月31日までの期間限定で『カレーフェア 2025』を開催中です。見た目も華やかな豪華カレーから、身体にうれしいJシリアル米のヘルシーな一皿まで、豊富なメニューが勢揃い。今夏は、“美味しさ”と“