（『あんぱん』／(c)NHK）【写真】いせたくやの初登場は、学生服姿だった今田美桜さんがヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと、妻・暢さんの夫婦をモデルとした物語です。＜朝田のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じています。やなせさんと数多くの楽曲を作ったいずみたくをモデルとした作曲家・いせたく