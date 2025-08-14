私はヒビキ（35歳）。息子ユウマ（3歳）、娘ホノカ（1歳）、そして同い年の旦那カズヤの4人家族です。私は育児に専念しほぼワンオペで子育てしてきました。3年ほど前に義母が亡くなり、近所に住む義父（65歳）は現在ひとり暮らしをしています。義父は子どもたちをとても可愛がってくれるし、これまではとくに大きな問題もなく付き合ってきました。そんなある日、お盆休みに義父と私たち家族とでキャンプへ行く話が持ち上がり……？