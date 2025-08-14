世界中で愛されるピーターラビットと、英国の伝統あるライフスタイルブランド「ローラアシュレイ」のコラボレーションが実現！大人のための上質なバッグとポーチの販売が2025年8月7日より「元町ファクトリーOnline Shop」にて開始された。【画像】コラボアイテムをすべて見るピーターラビット×ローラアシュレイコラボのバッグ＆ポーチが登場■毎日使いたい！絶妙サイズのスクエアトートまず紹介したいのが、ローラアシュレイらし