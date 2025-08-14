8月14日午前4時13分頃、関東地方で最大震度4を観測する地震がありました。震源は茨城県沖で深さは約50km、地震の規模はM5.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。この地震で静岡県内でも富士市で震度1を観測しました。 各地域の震度は次の通りです。 【写真を見る】関東地方で最大震度4の地震 東京、神奈川など震度2 静岡県富士市でも震度1 津波の心配なし（14日午前4時13分頃） 震度４ 茨城県北部 震度３