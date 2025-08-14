８月１３日午前、札幌市豊平区の南平岸駅前の道路では渋滞が起きていました。車の長ーい列の先にあったのは…豊平区にある平岸霊園です。盆の入りの１３日、朝から多くの人が墓参りに訪れ、掃除をしたり…お供え物をしたり…先祖に思いをはせて手を合わせました。（訪れた人）「子どもが大きくなりましたよとか、こんな風にみんなで楽しく過ごしているよと伝えました」（訪れた人）「ことし１年また見守ってくださいとお話し