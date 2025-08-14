ロシア軍による攻撃後、ウクライナのドネツク地方の地平線に煙が立ち上る様子＝１３日/Pierre Crom/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１５日にロシアのプーチン大統領と会談する際、ウクライナでの無条件停戦を迫る意向とみられる。トランプ氏が欧州首脳と行った電話会談の内容に詳しい欧州の外交官２人が明らかにした。複数の当局者によると、トランプ氏は「無条件」という言葉こそ使わなかったものの、停戦が成立すれば