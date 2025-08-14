【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：44,922.27 △463.66（8/13）NASDAQ：21,713.14 △31.24（8/13） 1.概況 前日の米国市場は主要3指数が揃って上昇となりました。ダウ平均は112ドル高の44,571ドルで取引を開始しました。ベッセント米財務長官が米ブルームバーグのインタビューで「9月の0.5%の利下げを皮切りに、そこから一連の利下げを実施できるだろう」との見方を示し、次