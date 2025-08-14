オリオールズの菅野智之投手はあす１４日（日本時間１５日）、本拠でのマリナーズ戦で今季１０勝目をかけて先発する。前日の１３日（同１４日）は、佐藤トレーナーが見守る中、桜井通訳を相手に、距離を約６０メートルでキャッチボールを行い、短距離ダッシュなどで最終調整した。対マリナーズは、敵地で７回を投げ、ソロ本塁打だけの１失点と好投した６月３日以来、２度目となる。９勝目を挙げ、日本人メジャーで史上１０人目