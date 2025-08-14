元タレント・田代まさしさん（68）が13日、自身のインスタグラムを更新。初孫が誕生したことを報告した。「2025年8月11日息子竜也に子供が産まれて僕はおじいちゃんにしてもらえました！」と初孫誕生を報告。「僕にとって忘れられない日になりました！神様が贈り物をくれました！」と喜びをつづった。「世界中にありがとうを言いたいです！！人生最良の日になりました！！」と記した。「初孫に会うために蝶ネクタイし