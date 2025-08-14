大阪・関西万博の会場（大阪市此花区）に直結する大阪メトロ中央線が１３日夜に一時全線で運転を見合わせたトラブルで、同線は１４日午前５時２５分に全線での運転を再開した。帰宅できなくなった多数の来場者は、臨時に開放されたパビリオンや場内のベンチなどで朝まで過ごした後、帰路についた。メトロの再開後、日本国際博覧会協会（万博協会）は場内に残っていた前日の来場者らに退場を促したが、１４日の開場を１時間遅ら